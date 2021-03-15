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Сборная СМИ по футболу выступила на турнире в Зеленогорске

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Красноярск
12:09 15 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярские журналисты и пиарщики в минувшие выходные приняли участие в турнире по мини-футбола, который организовала компания «Zelen». В обоих матчах, прошедших в Зеленогорске, красноярцы потерпели неудачу, сначала проиграв в упорной борьбе хозяевам 2:3, а затем крупно уступив победителям турнира - команде из Канска (1:5). Несмотря на крупный проигрыш, лучшим игроком турнира в составе сборной СМИ стал нестареющий вратарь команды, автор программы «Наш спорт» на телеканале «Енисей», пресс-атташе регбийного «Красного Яра» Виктор Щетинин, который возобновил футбольную карьеру спустя 9 лет.

Сборная СМИ по футболу выступила на турнире в Зеленогорске

«Каждый год мы деликатно посещаем разные точки нашего большого Красноярского края. 2020 год выпал из-за пандемии, 2 года назад мы ездили в Пировское и Ачинск, оба раза сыграли вничью с местными представителями власти и бизнеса. В этом году в планах посещение еще нескольких городов Енисейской Сибири. Надеемся, что мы подтянем свою игровую форму и начнем побеждать», - говорит исполнительный директор Sibnovosti.ru Дмитрий Усков.

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