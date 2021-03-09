Во вторую годовщину Универсиады в Красноярске приняты знаковые решения для развития студенческого спорта

Красноярск отметил вторую годовщину Универсиады. Большой праздник студенческого спорта состоялся в краевом центре в марте 2019 года: ему предшествовали годы подготовки: строительство современных спортивных объектов мирового уровня, создание новых дорожных развязок и масштабное благоустройство города. Более 3 тысяч участников из 58 стран мира в Красноярске боролись за награды в 11 видах спорта. Красноярская Универсиада стала лучшей за всю историю проведения зимних Студенческих игр. Годовщину этих соревнований отметили красочным концентром в «Платинум Арене». На мероприятии присутствовали министр спорта России Олег Матыцин, который прибыл в Красноярск с рабочим визитом, и губернатор края Александр Усс. Глава федерального ведомства отметил, что для него Универсиада в Красноярске стала периодом профессионального развития.

«Я всегда возвращаюсь сюда как в дружную семью и всегда с благодарностью вспоминаю годы нашей работы. Ностальгия по дням подготовки и проведения игр, конечно, есть. Много людей объединились для того, чтобы провести такой праздник спорта, многие дружат и после Универсиады, а мы продолжаем активно взаимодействовать с Красноярским краем и Сибирским федеральным университетом. В них мы видим очень надежных партнеров. Уже запланировано большое количество как российских, так и международных мероприятий на гостеприимной красноярской земле», – отметил министр спорта.

Универсиада в Красноярске дала толчок к развитию массового, студенческого и профессионального спорта. На объектах Зимней универсиады-2019 прошли чемпионат России и первенство страны среди юниоров по фигурному катанию, первенство мира по керлингу среди юниоров, этапы Кубка мира по фристайлу, Всероссийская зимняя спартакиада инвалидов. У каждого красноярца есть возможность посещать и тренироваться на объектах Универсиады. Например, доступны массовые катания в ледовых аренах, свободное плавание в бассейнах, катание на лыжах.

«Праздник студенческого спорта оставил нам не только очень серьезное материальное наследие, но и большой организационный опыт, который мы стремимся максимально использовать при проведении здесь соревнований российского и международного уровней. Мы претендуем на звание одной из столиц спорта, в том числе и адаптивного», – отметил губернатор края Александр Усс.

Во вторую годовщину Универсиады в Красноярске приняты знаковые решения для развития студенческого спорта. В Красноярске состоялось заседание экспертно-консультационного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» (МАСС) по физической культуре и спорту.

Участники заседания рассмотрели перспективы развития спортивной отрасли в Сибири, спортивной инфраструктуры вузов. Обсудили подготовку красноярских спортсменов к соревнованиям международного уровня – Паралимпиаде и играм «Дети Азии». Представители МАСС отметили опыт Красноярского края по развитию студенческого спорта.

Также в Красноярске состоялось совещание о передаче спортивных кластеров «Радуга» и «Сопка» в федеральную собственность. Эти объекты в ближайшее время перейдут Сибирскому федеральному университету, сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

«Передача двух крупных спортивных объектов Сибирскому федеральному университету – это принципиальное решение. Мы видим университеты как фактор развития общества не только в регионе, в Красноярском крае, но и как фактор развития мирового сообщества. И Россия в этом отношении, как всегда, задает очень хорошие передовые стандарты. Пользуясь материальной базой для подготовки кадров и для проведения крупных международных спортивных и образовательных форумов, мы демонстрируем, насколько возможно использовать этот потенциал и для спорта высших достижений, и самое главное – для развития студенческого спорта в университете, а также для того, чтобы жители региона могли заниматься спортом», - отметил Олег Матыцин.

В перспективе на базе СФУ будет создан Центр спортивной подготовки студенческих сборных команд страны. Однако у красноярцев по-прежнему будет доступ к современным спортивным объектам – кластерам «Радуга» и «Сопка», качество оснащения которых высоко оценили столичные эксперты.

«В течение этого года, скорее всего, к его середине, объекты перейдут в собственность СФУ. При этом и «Сопка», и «Радуга» будут, как и прежде, доступны для жителей Красноярска, для сибиряков, для участников и зрителей многочисленных спортивных соревнований российского и международного уровней. За два года отработана соответствующая практика, и мы намерены ее продолжать», – подчеркнул губернатор Красноярского края Александр Усс.

Добавим, что в дни второй годовщины Универсиады в Красноярске состоялась III Всероссийская зимняя спартакиада инвалидов. В ней приняли участие более 500 спортсменов из 30 регионов. Старты состоялись в керлинг-арене «Красноярск», фан-парке «Бобровый лог» и многофункциональном спортивном комплексе «Радуга».