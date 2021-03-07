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Футболисты «Енисея» проиграли второй домашний матч кряду

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Красноярск
12:32 7 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Игроки футбольного «Енисея» потерпели второе домашнее поражение после возобновления сезона в Футбольной национальной лиге. Накануне в манеже «Футбол «Арена-Енисей» состоялась встреча с коллективом «Факел» из Воронежа.

Красноярцы первыми открыли счет в матче. На 33-й минуте отличился аргентинский нападающий Хуан Лескано. Однако во втором тайме голы забивали только гости – три безответных мяча побывали в сетке ворот голкипера Реброва.

После этого поражения «Енисей» опустился на 12 строчку в турнирной таблице ФНЛ. После 28 игр в их активе 37 очков и от зоны вылета они находятся всего в 7 очках.

«Мы провели неплохой первый тайм, забили гол, было ещё несколько моментов. Во втором тайме в первые десять минут, когда мы пропустили два гола, это, конечно, сразу перевернуло весь матч. Мы не говорили, что мы должны садиться низко, обороняться и удерживать счёт. Так получилось, что, видимо, подспудно хотели сохранить. Те люди, которые вышли на замену, не все вышли удачно. Понятно, что у каждого своя причина, будем разбираться, будем искать возможности дать другим футболистам, раз эти не справляются. Надо обратить внимание, что мы в двух матчах четыре гола пропустили со стандарта. Хотя там, конечно, высокорослые футболисты, но над этим тоже надо будет работать» - прокомментировал итог встречи главный тренер красноярцев Александр Алферов.  

Следующую игру красноярцы проведут также на домашней арене. 10 марта в гости приедет ярославский коллектив «Шинник», который расположился на последнем 22-м месте в таблице. Начало встречи в 19:00.

Фото: пресс-служба ФК «Енисей»

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