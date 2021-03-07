Хоккейный «Енисей» вышел в полуфинал плей-офф чемпионата России

Хоккеисты красноярского «Енисея» по итогам двухматчевого противостояния с кемеровским «Кузбассом» вышли в полуфинал плей-офф национального чемпионата. Накануне в Красноярске состоялась ответная игра, которая закончилась со счетом 5:1 в пользу хозяев ледового поля.

В составе красноярцев забитыми мячами отличились Алмаз Миргазов, Сергей Ломанов, Семен Чупин, а также дважды Артем Ахметзянов, который реализовал 12-метровые штрафные удары.

Впереди у «Енисея» полуфинальное противостояние с хабаровским коллективом «СКА-Нефтяник». Первая встреча состоится уже 10 марта на выезде, затем команды вернутся в Красноярск, где 13 марта встретятся вновь. В случае необходимости третьего матча (полуфинальная серия проводится до 2 побед – прим. Sibnovosti.ru), команды сыграют на следующий день – 14 марта.

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Фото: пресс-служба ХК «Енисей»