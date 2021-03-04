Хоккейный «Енисей» одержал победу в первом раунде плей-офф чемпионата России

«Енисей» одержал победу над кемеровским «Кузбассом» в первом раунде плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча состоялась на выезде.

Первый тайм красноярцы завершили с преимуществом в три мяча - 1:4, а во втором тайме даже увеличили разрыв до четырех. Однако хозяева поля нарастили темп и сумели забить трижды. Красноярцы были не намерены отдавать победу – итоговый счет на табло 4:6 в пользу «Енисея». Лучшим игроком матча стал Тимофей Безносов.

«Земляки возвращаются домой с победой. Ответный матч пройдет в Красноярске 6 марта в 17:00», - сообщили в пресс-службе красноярского клуба.

Отметим, что в день матча с «Кузбассом» состоится предматчевое шоу. Праздничные локации на стадионе начнут работать с 15:30.

фото: сайт клуба «Енисей»