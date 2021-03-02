2 марта
Красноярск
погода -12 °C
74.58
 
€ 89.57
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Олег Романцев прокомментировал прошедшую операцию на сердце

Главная Спорт
Красноярск
15:24 2 Марта 2021
футбол, здоровье, спорт, тренер, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Экс-главный тренер московского «Спартака» и сборной России по футболу Олег Романцев прокомментировал операцию на сердце, которую ему сделали в Москве.

«Чувствую себя хорошо. Врач говорит, чудом успели — я поздно обратился, предынфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст» – приводит слова специалиста matchtv.ru.

Напомним, сегодня стало известно о госпитализации самого титулованного тренера в истории российского футбола с диагнозом – острый коронарный синдром и инфаркт, ему была проведена срочная операция и он находился в реанимации.

Олег Романцев детство и юность провел в Красноярске. Занятия футболом начал в школе команды «Автомобилист», где в 17 лет дебютировал в составе основной команды на позиции защитника. В 1976 году он попал в московский «Спартак», где защищал честь команды вплоть до 1983 года. Наивысших успехов он достиг на тренерском мостике – с московским «Спартаком» он 9 раз становился чемпионом СССР и России.

Спорт / НОВОСТИ

Дмитрий Логинов – трехкратный чемпион мира

2 Марта 2021 г.
Уроженец Красноярского края доминирует в мировом сноуборде
Новости Красноярска: В Красноярске прошел краевой этап лыжного первенства на призы РУСАЛа и En+

В Красноярске прошел краевой этап лыжного первенства на призы РУСАЛа и En+

1 Марта 2021 г.
Участие приняли 200 спортсменов
Новости Красноярска: Волейбольный «Енисей» уступил в Санкт-Петербурге

Волейбольный «Енисей» уступил в Санкт-Петербурге

28 Февраля 2021 г.
Красноярцам осталось провести один матч в регулярном первенстве Суперлиги

Хоккеисты «Енисея» обкатали молодежь в Архангельске

25 Февраля 2021 г.
Красноярцы проиграли со счетом 6:7.
Новости Красноярска: Волейболисты «Енисея» вновь уступили лидеру российского чемпионата

Волейболисты «Енисея» вновь уступили лидеру российского чемпионата

22 Февраля 2021 г.
Вторая игра с «Динамо» также завершилась со счетом 0:3
Новости Красноярска: "Платинум Арена" в финале престижной спортивной премии

"Платинум Арена" в финале престижной спортивной премии

19 Февраля 2021 г.
Результаты будут объявлены 25 февраля
Новости компаний
01/03
Сбер одним из первых в РФ утвердил принципы этики искусственного интеллекта
24/02
Сбер запустил страхование по подписке
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае 159 новых случаев COVID-19

В Красноярском крае 159 новых случаев COVID-19

2 Марта 2021 г.
Суточный темп прироста вновь повысился до уровня 0,3%
Новости Красноярска: Мобильные центры занятости запланировали на март 45 выездов в населенные пункты Красноярского края

Мобильные центры занятости запланировали на март 45 выездов в населенные пункты Красноярского края

2 Марта 2021 г.
Ближайший выезд состоится 3 марта
Новости Красноярска: Паводковая комиссия Богучанской ГЭС приступила к работе

Паводковая комиссия Богучанской ГЭС приступила к работе

2 Марта 2021 г.
В бассейне Ангары и Байкала зафиксировано рекордное количество снега
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru