Олег Романцев прокомментировал прошедшую операцию на сердце

Экс-главный тренер московского «Спартака» и сборной России по футболу Олег Романцев прокомментировал операцию на сердце, которую ему сделали в Москве.

«Чувствую себя хорошо. Врач говорит, чудом успели — я поздно обратился, предынфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст» – приводит слова специалиста matchtv.ru.

Напомним, сегодня стало известно о госпитализации самого титулованного тренера в истории российского футбола с диагнозом – острый коронарный синдром и инфаркт, ему была проведена срочная операция и он находился в реанимации.

Олег Романцев детство и юность провел в Красноярске. Занятия футболом начал в школе команды «Автомобилист», где в 17 лет дебютировал в составе основной команды на позиции защитника. В 1976 году он попал в московский «Спартак», где защищал честь команды вплоть до 1983 года. Наивысших успехов он достиг на тренерском мостике – с московским «Спартаком» он 9 раз становился чемпионом СССР и России.