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Дмитрий Логинов – трехкратный чемпион мира

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Красноярск
10:19 2 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В эти дни в словенском городе Рогле проходит чемпионат планеты по фристайлу и сноуборду. Красноярец Дмитрий Логинов стал трехкратным чемпионом мира в сноуборде. В финальном заезде в параллельном гигантском слаломе он опередил итальянца Роланда Фишналлера. Кроме того, другой наш соотечественник Андрей Соболев в этой дисциплине стал бронзовым призером взял, в решающем заезде он был быстрее спортсмена из Южной Кореи Ким Сан Кьюма.

Стоит отметить, что для Логинова это третье «золото» мировых первенств. Ранее в 2019 году, накануне Всемирной универсиады-2019 он стал двукратным чемпионом планеты в американском городе Парк-Сити. Тогда он первенствовал в двух дисциплинах – параллельный слалом и гигантский параллельный слалом. Вместе с тем, у него девять подиумов на Кубах мира, в 4 из них он поднимался на первое место на пьедестале.

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