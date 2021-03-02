Дмитрий Логинов – трехкратный чемпион мира

В эти дни в словенском городе Рогле проходит чемпионат планеты по фристайлу и сноуборду. Красноярец Дмитрий Логинов стал трехкратным чемпионом мира в сноуборде. В финальном заезде в параллельном гигантском слаломе он опередил итальянца Роланда Фишналлера. Кроме того, другой наш соотечественник Андрей Соболев в этой дисциплине стал бронзовым призером взял, в решающем заезде он был быстрее спортсмена из Южной Кореи Ким Сан Кьюма.

Стоит отметить, что для Логинова это третье «золото» мировых первенств. Ранее в 2019 году, накануне Всемирной универсиады-2019 он стал двукратным чемпионом планеты в американском городе Парк-Сити. Тогда он первенствовал в двух дисциплинах – параллельный слалом и гигантский параллельный слалом. Вместе с тем, у него девять подиумов на Кубах мира, в 4 из них он поднимался на первое место на пьедестале.