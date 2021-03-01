В Красноярске прошел краевой этап лыжного первенства на призы РУСАЛа и En+

В Красноярске на трассах спортивного комплекса «Радуга» прошел краевой этап первенства по лыжным гонкам на призы компаний En+ и РУСАЛ. В лыжных стартах приняли участие 200 спортсменов из городов и районов Красноярского края.

Среди юношей 15-16 лет победителями соревнований стали Сергей Медведев из Енисейского района на дистанции 7,5 километров свободным стилем. И Никита Горбунов (Иланский район) – на дистанции 5 километров классическим стилем. Среди младших участников лучший результат в обеих дисциплинах у Дениса Козяева из Северо-Енисейска.

Среди девушек 15-16 лет победителем гонок на 5 километров свободным стилем и 3 километра классическим стилем стала Руслана Дьякова из Ачинска. В возрастной группе 13-14 лет лучше результаты показала Доминика Каптелова из Краснотуранского района.

В церемонии награждения принимал участие президент Федерации лыжных гонок Красноярского края Олег Жгун:

– Такие соревнования нам нужны. И я благодарен компаниям РУСАЛ и En+ за поддержку. Ранее у нас в крае был только один подобный старт, у детей не было стимула для роста. Сейчас проводится три этапа с хорошими и ценными спортивными призами. Благодаря соревнованиям дети меньше сидят в компьютерах и показывают результаты. Участников становится все больше, – рассказал Олег Жгун.

Финал первенства в этом году пройдет в поселке Вершина Теи (Хакасия). Старты состоятся в ближайшие выходные, в них примут участие спортсмены-лыжники Иркутской области, Красноярского края, Кемеровской области, Хакасии. Первенство на призы РУСАЛа и En+ включено в единый календарный план Федерации лыжных гонок России, что позволяет спортсменам повышать разряд и входить в состав региональных сборных. Победители этапов соревнований получают профессиональные лыжи и экипировку.

«На лыжи!» – это совместный проект Федерации лыжных гонок России, компаний РУСАЛ и En+, направленный на развитие лыжного спорта и пропаганду лыжных гонок как одного из наиболее доступных видов спорта. Проект был запущен весной 2016 года в городах Сибири и Урала по инициативе основателя компаний и общественного деятеля Олега Владимировича Дерипаска. Помимо соревнований, в рамках проекта «На лыжи!» проводится ежегодный конкурс на соискание стипендии для лыжных тренеров, организованы дистанционные курсы повышения квалификации.