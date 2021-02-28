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Волейбольный «Енисей» уступил в Санкт-Петербурге

Главная Спорт
Красноярск
12:31 28 Февраля 2021
волейбол, игра, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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Волейболисты красноярского «Енисея» уступили санкт-петербургскому «Зениту» в матче регулярного первенства российской Суперлиги. Матч состоялся в северной столице.

Красноярцы смогли взять у хозяев только один сет. Итоговый счет - 1:3 (21:25, 25:21, 17:25, 19:25). По данным сайта «Енисея», самым результативным игроком в составе сибирской команды стал Кирилл Клец. Диагональный набрал 20 очков.

Следующий матч «Енисея» станет для него заключительным в регулярном первенстве. Дома 6 марта он будет принимать новоуренгойский «Факел».

«Сложно пока предсказать, на кого мы попадем (в плей-офф – Sibnovosti.ru) на тот же петербургский «Зенит», на их казанских одноклубников или кемеровский «Кузбасс». Но в любом случае не будем мальчиками для битья, настраиваемся очень серьезно», - сказал после игры в Санкт-Петербурге старший тренер «Енисея» Юрий Маринин.

Фото: страница волейбольного клуба «Енисей» в соцсети «ВКонтакте»

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