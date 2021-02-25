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Хоккеисты «Енисея» обкатали молодежь в Архангельске

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Красноярск
11:00 25 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Игроки красноярского «Енисея» проиграли третий матч в текущем регулярном чемпионате. Вчера состоялась встреча в Архангельске с командой «Водник» и игра закончилась со счетом 6:7 в пользу хозяев поля.

В составе «Енисея» голы забили Тимофей Безносов, Илья Лопатин, Семен Чупин и вчерашние дублеры Владислав Шульга и Игорь Середкин, который отметился дважды.

Важный момент – красноярцы проводили матч без лидеров атак. На поле отсутствовали Сергей Ломанов, Алмаз Миргазов и Максим Ишкельдин, также не было полузащитников Олега Толстихина и Марата Шарипова. Шведский легионер Адам Гилльям провел на площадке все 1 тайм.

«Сегодня мы дали возможность нашим лидерам отдохнуть, потому что за два тура у нас была задача попасть в первую двойку, и здесь мы понимали, что ниже второго места уже не опустимся. Хотелось дать больше игровой практики для нашей молодежи. С первой минуты до последней играли мы на победу, понимали, что «Водник» будет очень сильно заряжен, и ему эта победа очень сильно будет нужна, чтобы быть в четверке. К ребятам нет никаких претензий, но не смогли сегодня победить», – сказал главный тренер «Енисея» о матче.

Также наставник красноярцев выразил от себя и клуба соболезнования родным и близким Юрия Першина, который скончался накануне в возрасте 62 лет.

«Енисей» обеспечил себе 2 место по итогам регулярного чемпионата российской Суперлиги. Завершающий матч красноярцы проведут 27 февраля в Нижнем Новгороде с коллективом «Старт». Затем начнется стадия плей-офф.

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