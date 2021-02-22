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Волейболисты «Енисея» вновь уступили лидеру российского чемпионата

Главная Спорт
Красноярск
11:34 22 Февраля 2021
волейбол, игра, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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В повторной домашней игре с московским «Динамо» волейболисты «Енисея» также уступили. Это был перенесенный матч 10-го тура регулярного первенства мужской российской Суперлиги.

Игра закончилась со счетом 0:3 (25:27, 17:25, 17:25). Самым результативным игроком матча в составе красноярской команды стал диагональный Кирилл Клец. Он набрал 11 очков. Напомним, накануне во встрече этих команд динамовцы также победили 3:0.

«Две одинаковые игры получились. Опять у нас отличная первая партия на равных с Москвой, но в конце чуть-чуть не повезло. А дальше прием у нас опять проблемное место, плюс еще и подача сегодня не так хорошо летела, как вчера», - сказал после игры старший тренер «Енисея» Юрий Маринин.

Московский клуб идет первым в турнирной таблице Суперлиги. «Енисей» - десятый.

Следующую игру красноярцы проведут в Санкт-Петербурге против местного «Зенита» (сейчас на четвертом месте) 27 февраля.

Фото: страница волейбольного клуба «Енисей» в соцсети «ВКонтакте»

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