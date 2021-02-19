Сотрудники Богучанской ГЭС приняли участие в спортивном празднике «Лыжня России - 2021»

Более 30 сотрудников АО «Богучанская ГЭС» и членов их семей приняли участие во всероссийском спортивном празднике «Лыжня России-2021» в городе Кодинске Красноярского края. Символическую дистанцию 2021 метров пробежали около 300 горожан. Праздник стал первым массовым спортивным мероприятием после частичного снятия противоэпидемических ограничений и состоялся на лыжной базе «Лань», в обустройстве которой Богучанская ГЭС постоянно принимает участие.

По правилам «Лыжня России» проводится при температуре воздуха не ниже -20о С, в Кодинске с утра было -27о С. Несмотря на это, к 13 часам температура воздуха повысилась и любители спорта пробежали в зависимости от возраста от 1,5 до 10 км. Каждый участник получил символические сувениры от министерства спорта Российской Федерации – номер с символикой забега на старте и шапочку с такой же символикой на финише, а также сладкие призы от районного спорткомитета.

Гонки на лыжной базе «Лань» проводятся в Кодинске ежегодно, в летнее время на ее дорожках тренируются любители бега. В 2019 году ряды занимающихся на базе спортсменов пополнили юные биатлонисты: на средства Богучанской ГЭС были приобретены пневматические винтовки и оборудование для тира, оборудованы места для тренировок. В 2020 году спортивная школа Кежемского района получила от Богучанской ГЭС средства на приобретение светодиодных прожекторов для освещения стадиона. Лыжный спорт и биатлон популярны среди жителей района, соревнования по лыжам включены в программу традиционной «Зимниады» Богучанской ГЭС.

«Лыжня России» - ежегодный зимний спортивный праздник, рассчитанный на широкий круг участников. В соревнованиях принимают участие как профессиональные спортсмены, так и любители в возрасте от 10 до 70 лет. Цель - привлечение людей к регулярным занятиям лыжными гонками, развитие и пропаганда физической культуры и спорта. Для каждой категории участников подобраны соответствующие дистанции.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»

По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»