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Сотрудникам красноярских компаний и предприятий предложили сдать нормы ГТО

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Красноярск
10:59 16 Февраля 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, гто, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске 28 февраля стартует городской этап конкурса «Готов к труду и обороне». Организаторы предлагают сотрудникам красноярских компаний и предприятий собрать команду из девяти человек и выполнить нормативы комплекса ГТО. По условиям, в составе команды должен быть руководитель, а также по одному мужчине и по одной женщине возрастов: 25-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет. Участникам необходимо выполнить пять испытаний: поднимание туловища из положения лежа на спине, отжимания, наклоны вперед на гимнастической скамье, стрельба из положения сидя, бег на 2-3 км.

«Победители городских соревнований смогут участвовать в региональном этапе. При успешном выполнении нормативов, участники попадут на всероссийский этап, который пройдет в апреле в Сочи», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что команды, занявшие по сумме баллов 1-3 места на региональном этапе получат грамоты и кубки, а все участники в составе команды заработают памятные медали.

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