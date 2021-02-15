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«Сокол» устроит в Красноярске хоккейный матч в валенках

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Красноярск
10:23 15 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске болельщики красноярского «Сокола» и ангарского «Ермака» проведут хоккейный матч в валенках. Противостояние команд, в каждой из которых будет по 15 человек, состоится 15 февраля на открытой спортивной площадке по адресу ул. Алексеева, 46. Игра начнется в 19:00.

Этот матч предвещает Восточно-Сибирское дерби между «Соколом» и «Ермаком», которое состоится в Красноярске 16 февраля в 19:00 на льду «Платинум Арены». «Ермак» самый принципиальный соперник красноярцев.

«Игры против соседей из Иркутской области всегда отличаются жёсткой борьбой и накалом страстей на льду! В общем, Восточно-Сибирское дерби ВХЛ — это игра, которую не должен пропустить настоящий любитель хоккея», - отметили в пресс-службе красноярского клуба.

Добавим, что билеты на Восточно-Сибирское дерби уже в продаже.

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