«Сокол» устроит в Красноярске хоккейный матч в валенках

В Красноярске болельщики красноярского «Сокола» и ангарского «Ермака» проведут хоккейный матч в валенках. Противостояние команд, в каждой из которых будет по 15 человек, состоится 15 февраля на открытой спортивной площадке по адресу ул. Алексеева, 46. Игра начнется в 19:00.

Этот матч предвещает Восточно-Сибирское дерби между «Соколом» и «Ермаком», которое состоится в Красноярске 16 февраля в 19:00 на льду «Платинум Арены». «Ермак» самый принципиальный соперник красноярцев.

«Игры против соседей из Иркутской области всегда отличаются жёсткой борьбой и накалом страстей на льду! В общем, Восточно-Сибирское дерби ВХЛ — это игра, которую не должен пропустить настоящий любитель хоккея», - отметили в пресс-службе красноярского клуба.

Добавим, что билеты на Восточно-Сибирское дерби уже в продаже.