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Губернатор Александр Усс посетил хоккейное противостояние «Енисей» – «Динамо»

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Красноярск
09:28 15 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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На хоккейное противостояние «Енисей»-«Динамо» пришли 2,5 тысячи зрителей. Присутствовал на мачте и губернатор Александр Усс. Игра проходила в Красноярске в минувшие выходные. «Енисей» нанес московскому «Динамо» первое поражение в Чемпионате России по хоккею с мячом. На 9-й минуте счет открыл Сергей Ломанов, потом он же отправил мяч в ворота соперника на 27-ой минуте. Через мгновение Максим Ишкельдин продолжил серию точных ударов и оформил третий гол «Енисея».

Это заставило тренеров «Динамо» взять тайм-аут, после чего столичная команда мобилизовала ресурсы. Сразу же после старта игры москвичи забили два мяча. Однако через несколько минут Максим Ишкельдин отличился второй раз.

За 9 минут до финала «Динамо» удалось сократить отставание. Итог встречи 4:3 в пользу «Енисея».

По итогам встречи губернатор Александр Усс отметил, что хоккейный «Енисей» сохраняет свой фирменный стиль – высокую скорость и игровую дисциплину. Он не исключил, что скоро на матчи сможет ходить большее число болельщиков.

«Показатели заболевания сейчас постепенно снижаются. Очень надеюсь, что не за горами тот день, когда трибуны на матчах будут заполнены полностью. Но движение здесь нужно делать постепенно», - заявил глава края.

Впереди у красноярцев длинная выездная серия Ульяновск – Казань – Архангельск – Нижний Новгород.

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