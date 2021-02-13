Футболисты «Енисея» разгромили «Туапсе» на сборах в Сочи

Футбольный клуб «Енисей» разгромил «Туапсе» в товарищеском матче. Игра прошла в Сочи, где красноярская команда проходит сборы.

«Туапсе» выступает в Профессиональной футбольной лиге. По итогам осенней части сезона клуб оказался на последнем месте в первой группе. Поэтому исход матча не вызывал сомнений.

«Енисей» выиграл со счетом 6:0. Два гола забил Александр Ломакин. Два мяча красноярцы провели с пенальти. Сегодня соперник будет серьезнее – белорусский клуб «Динамо-Минск». В чемпионате своей страны в 2020 году он занял шестое место.

Фото: страница футбольного клуба «Енисей» в соцсети «ВКонтакте»