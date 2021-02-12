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На первенство мира по фристайлу и сноуборду в Красноярск приедут юниоры из 20 стран

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Красноярск
15:50 12 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярск готов принять Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров. Соревнования пройдут с 15 по 28 марта в кластере «Сопка». Заявки на участие уже подали 500 спортсмены из 20 стран. В Красноярске разыграют 30 комплектов наград в слоуп-стайле, биг-эйре, хаф-пайпе, сноуборд-кроссе и параллельном слаломе. В региональнм правительстве состоялось совещание по подготовке к турниру. Важно организовать соревнования с учетом COVID-регламентов, обеспечить трансляции, питание спортсменов, а также культурную программу для гостей города. Отдельно власти обсудили вопрос заполняемости трибун в условиях пандемии. По действующему указу губернатора возможна только 50-процентная заполняемость зрительских мест. Однако председатель правительства Юрий Лапшин предложил рассматривать возможность 100-процентной загрузки.

«Окончательное решение мы примем в конце февраля, когда будет понятна динамика эпидемиологической ситуации. Но пока эта динамика такова, что в марте на открытом воздухе с использованием масок, вероятно, мы сможем провести первенство мира при полных трибунах. Потому что это мероприятие мы проводим не только для укрепления спортивной репутации Красноярского края, но в первую очередь – для наших граждан, зрителей, чтобы культивировать эти виды спорта и в целом здоровый образ жизни», -отметил Лапшин.

С 15 февраля будет открыта продажа билетов на мировое первенство. Они будут стоить от 200 до 500 рублей.

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