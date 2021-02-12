РУСАЛ приглашает красноярцев на спортивный фестиваль «На лыжи!»

В субботу, 13 февраля, на территории спортивного комплекса «Радуга» пройдет городской фестиваль лыжного спорта «На лыжи!» при поддержке компании РУСАЛ.

Пятый год РУСАЛ участвует в организации массовых лыжных праздников в Красноярске в рамках совместного проекта с компанией En+ и Федерацией лыжных гонок России.

В этот день на трассах кластера «Радуга» состоятся соревнования Всероссийской гонки «Лыжня России» на 10 километров, абсолютные победители которой среди мужчин и женщин получат денежные сертификаты от компании РУСАЛ по 5 тысяч рублей.

Кроме этого, будут организованы забеги для всех желающих на дистанции 1,5 и 3 километра, а также детский старт на 500 метров – каждый маленький участник забега будет награжден памятной медалью.

– В этом году в Красноярске праздник лыжного спорта будет проходить #вподдержкуврачей, которые на протяжении 10 месяцев борются с коронавирусом. Участники забега на 1,5 километра выразят поддержку медикам, взяв с собой на старт плакаты и флаги с добрыми пожеланиями. Мы подготовили тематическую инсталляцию «Большая пятерка», на которой каждый желающий сможет маркером написать слова благодарности врачам. И после лыжного события этот арт-объект будет передан в краевую больницу, где уже почти год развернут антиковидный госпиталь, – рассказал Александр Дроздов, заместитель директора по специальным проектам алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ.

Для зрителей и болельщиков будут организованы конкурсы и фотозона. Организаторами фестиваля «На лыжи!» выступают Красспорт, Министерство спорта Красноярского края, администрация Красноярска.

Программа спортивного фестиваля «На лыжи!»:

11.00 – старт участников на дистанцию 10 км;

12:00 – церемония открытия и награждение абсолютных победителей на дистанции 10 км;

12:20 – детский старт на 500 м;

12:25 – старт на 1500 м («В поддержку врачей»);

13:00 – награждение по возрастным группам победителей и призеров на дистанции 10 км;

13:30 – старт на 3000 м.