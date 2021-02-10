В Красноярске массовую лыжную гонку посвятят врачам

Спортивный фестиваль «На лыжи!» в Красноярске посвятят работе врачей. Массовый лыжный забег состоится 13 февраля на стадионе МСК «Радуга» в Ветлужанке. Работе врачей ковидных госпиталей будет посвящен забег на полтора километра – участники готовят плакаты и флаги с пожеланиями докторам. Принять участие в соревнованиях смогут все желающие, для этого не требуется предварительной регистрации.

Спортсменам предлагают выбрать дистанцию по силам - 1,5 км, 3 км, 10 км и детский старт на 500 м. Только тем, кто соберется участвовать в гонке на максимальной дистанции, необходимо оставить заявку до 20.00 11 февраля на сайте https://krasmarafon.ru/Ski или в магазине «Triatleta» пр. Мира, 7/г, вход с ул. Каратанова. Количество участников на этот забег ограничено.

Добавим, что фестиваль «На лыжи!» состоится 13 февраля по ул. Елены Стасовой, 69/л. Старт участников на дистанцию 10 км запланирован на 11:00. В 12.20 состоятся детские старты на 500 метров. В 12.25 – старт на полтора километра, а в 13.30 участники побегут на 3 километра.



