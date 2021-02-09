Антон Евменов стал спортивным директором футбольного «Енисея»

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, футбольный функционер и администратор Антон Евменов официально стал спортивным директором футбольного «Енисея».

До прихода в красноярский клуб Евменов трудился на должности спортивного директора ЦСКА и «Зенита», а также работал в селекционных отделах этих клубов. Кроме того, в его трудовой биографии значатся ныне несуществующий футбольный клуб «Москва» и киприотский «Пафос».

С работой Евменова связаны крупные трансферы известных российских и иностранных игроков - Вагнера Лава, Сейду Думбия, Ахмеда Мусы, Кейсуки Хонды, Марио Фернандеса и Понтуса Вернблума в ЦСКА, а также Александра Кокорина, Юрия Жиркова, Леандро Паредеса, Бранислава Ивановича в петербургский «Зенит». Помимо этого, он организовывал трансферы известных аргентинских футболистов – Эктора Бракомонте и Макси Лопеса в ФК «Москва».

Антон Евменов коренной красноярец. Окончил МГИМО, также у него за плечами учеба на факультете спортивного менеджмента Колумбийского университета в Нью-Йорке.

В конце прошлого года Евменову был посвящен выпуск передачи "Инсайдеры" на телеканале "МАТЧ! Премьер".