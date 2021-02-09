9 февраля
Красноярск
погода +2 °C
74.26
 
€ 89.4
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На пост спортивного директора «Енисея» претендует Антон Евменов из ЦСКА и «Зенита»

Главная Спорт
Красноярск
11:20 9 Февраля 2021
енисей, футбол, в красноярском крае, в красноярске, красноярск, спорт, руководитель
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

По данным Sibnovosti.ru, экс-глава селекционного отдела «Зенита» и ЦСКА Антон Евменов претендует на пост спортивного директора «Енисея». Назначение кажется вполне вероятным, в том числе и потому, что Евменов родом из Красноярска, он сын известных красноярских адвокатов. Очевидно, что после заключения контракта с «Енисеем» ему предстоит открывать новые для себя горизонты, так как раньше он занимался селекцией в клубах премьер-лиги и был заточен на международный рынок. В «Енисее» рассчитывают, что предыдущий опыт Евменова будет полезен команде.

Напомним, что предыдущий спортивный директор «Енисея» Денис Петровский, при работе которого красноярский клуб впервые в своей истории вышел в премьер-лигу, ушел на повышение. В настоящее время он работает в Сочи и занимается Формулой-1.

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске ограничат движение в районе кластера «Радуга»

В Красноярске ограничат движение в районе кластера «Радуга»

9 Февраля 2021 г.
Это связано с проведением спортивного фестиваля «На лыжи!»
Новости Красноярска: Дмитрий Логинов – двукратный победитель этапа Кубка мира

Дмитрий Логинов – двукратный победитель этапа Кубка мира

9 Февраля 2021 г.
Красноярский сноубордист выиграл в двух дисциплинах
Новости Красноярска: «Сокол» потерял надежду на выход в плей-офф Кубка Петрова

«Сокол» потерял надежду на выход в плей-офф Кубка Петрова

8 Февраля 2021 г.
Набрать нужное количество очков уже не удастся
Новости Красноярска: Самая красивая арбитр российского футбола претендует на должность руководителя ЖФК «Енисей»

Самая красивая арбитр российского футбола претендует на должность руководителя ЖФК «Енисей»

8 Февраля 2021 г.
Это подтвердила сама Екатерина в беседе с корреспондентом Sibnovosti.ru

Хоккейный «Енисей» потерпел поражение в Хабаровске

8 Февраля 2021 г.
Красноярцы проиграли, уступив один мяч
Новости Красноярска: 5 из 15: игроки красноярских регбийных клубов в стартовом составе на матч с Грузией

5 из 15: игроки красноярских регбийных клубов в стартовом составе на матч с Грузией

7 Февраля 2021 г.
Сегодня состоится игра в рамках чемпионата Европы
Новости компаний
02/02
En+ Group будет обучать оперативный персонал ГЭС на цифровых тренажерах
29/01
Сбер выступил банком-эквайером в оплате проезда через обновлённое мобильное приложение
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Массовое отравление водой в Студгородке вылилось в уголовное дело

Массовое отравление водой в Студгородке вылилось в уголовное дело

9 Февраля 2021 г.
Статья - предоставление услуг ненадлежащего качества
Новости Красноярска: На юге Красноярского края грузовой поезд врезался в легковой автомобиль

На юге Красноярского края грузовой поезд врезался в легковой автомобиль

9 Февраля 2021 г.
Все произошло в Курагинском районе
Новости Красноярска: Супруга певца Ярослава Сумишевского скончалась в красноярской больнице

Супруга певца Ярослава Сумишевского скончалась в красноярской больнице

6 Февраля 2021 г.
В конце января пара попала в ДТП
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru