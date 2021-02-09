На пост спортивного директора «Енисея» претендует Антон Евменов из ЦСКА и «Зенита»

По данным Sibnovosti.ru, экс-глава селекционного отдела «Зенита» и ЦСКА Антон Евменов претендует на пост спортивного директора «Енисея». Назначение кажется вполне вероятным, в том числе и потому, что Евменов родом из Красноярска, он сын известных красноярских адвокатов. Очевидно, что после заключения контракта с «Енисеем» ему предстоит открывать новые для себя горизонты, так как раньше он занимался селекцией в клубах премьер-лиги и был заточен на международный рынок. В «Енисее» рассчитывают, что предыдущий опыт Евменова будет полезен команде.

Напомним, что предыдущий спортивный директор «Енисея» Денис Петровский, при работе которого красноярский клуб впервые в своей истории вышел в премьер-лигу, ушел на повышение. В настоящее время он работает в Сочи и занимается Формулой-1.