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Дмитрий Логинов – двукратный победитель этапа Кубка мира

Главная Спорт
Красноярск
08:38 9 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Спортсмен красноярской Академии зимних видов спорта Дмитрий Логинов одержал двойную победу на этапе Кубка мира по сноуборду.

Накануне на соревнованиях в Челябинской области он победил в параллельном слалом-гиганте, где был быстрее соотечественника Игоря Слуева и итальянца Мирко Феличетти.

Также Логинов одержал победу и в классическом параллельном слаломе. Стоит отметить, что 2 место занял россиянин Степан Наумов, а бронзовая медаль досталась Андрею Соболеву. В этом виде программы российские спортсмены заняли весь пьедестал почета.

Сейчас красноярец лидирует в общем зачете Кубка мира, в его активе 322 набранных очка. Вместе с тем, в зачете заездов в параллельном слаломе ему также пока нет равных – 180 зачетных баллов.  

Отметим, что уроженец Дивногорска является двукратным чемпионом мира и участником Олимпийских игр 2018 года. На мировом чемпионате в 2019 году ему удалось стать самым молодым победителем в истории сноуборда, а также единственным россиянином, который смог выиграть соревнования в параллельном слаломе.

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