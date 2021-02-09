В Красноярске ограничат движение в районе кластера «Радуга»

Красноярцев предупредили о предстоящем ограничении движения в районе кластера «Радуга». Неудобства для водителей продлятся с 19:00 пятницы, 12 февраля, до 18:00 субботы, 13 февраля. В этот период по ул. Елены Стасовой, 69л будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Ограничения связаны с проведением спортивного фестиваля «На лыжи!», который состоится в Красноярске в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

В мэрии сообщают о временном запрете остановки на проезде от ул. Елены Стасовой до кластера «Радуга», также на проезде от пересечения с проездом к кластеру «Радуга» до здания № 67 по ул. Елены Стасовой. Кроме того, запрет на остановку и парковку будет действовать на дороге от кластера «Радуга» до кластера «Сопка».





