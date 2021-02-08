Самая красивая арбитр российского футбола претендует на должность руководителя ЖФК «Енисей»

Екатерина Костюнина, которая ранее была признана Интернет-сообществом самой сексуальной девушкой-арбитром в российском футболе, претендует на должность руководителя женской футбольной команды «Енисей».

По данным Sibnovosti.ru Костюнина ходила на собеседование к директору клуба Алексею Ивахову, стратегия которого опираться на местные кадры и своих воспитанников.

Информацию о том, что она может стать руководителем женской команды, Екатерина лично подтвердила корреспонденту Sibnovosti.ru в телефонном разговоре.

В ФК "Енисей" факт переговоров подтвердили:

«Действительно встреча с Екатериной Костюниной у нас была. Мы очень рады и ценим, что такие интересные, креативные, молодые и красивые люди, как Катя, профессионально проявившая себя еще и как футбольный арбитр, хотят работать в ФК «Енисей» и развивать женский футбол. На сегодняшний день мы рассматриваем различные варианты приглашения в клуб самых разных специалистов: очаровательная Екатерина также в этом шорт-листе - рассказали Sibnovosti.ru в футбольном клубе.

Отметим, что Екатерина Костюнина, помимо работы футбольным судьей, известна в социальных сетях своими откровенными и «горячими» фотосессиями, а также общению с поп-звездами. Так, в середине января она провела вечер в компании Моргенштерна, Филиппа Киркорова на вечеринке в дубайском ресторане Нусрета Гекче.

Фото: личная страница Екатерины Костюниной во "ВКонтакте"