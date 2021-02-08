8 февраля
Красноярск
погода -1 °C
75.11
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Самая красивая арбитр российского футбола претендует на должность руководителя ЖФК «Енисей»

Главная Спорт
Красноярск
10:53 8 Февраля 2021
в красноярском крае, футбол, женщина, енисей, в красноярске, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Екатерина Костюнина, которая ранее была признана Интернет-сообществом самой сексуальной девушкой-арбитром в российском футболе, претендует на должность руководителя женской футбольной команды «Енисей». 

По данным Sibnovosti.ru Костюнина ходила на собеседование к директору клуба Алексею Ивахову, стратегия которого опираться на местные кадры и своих воспитанников.

Информацию о том, что она может стать руководителем женской команды, Екатерина лично подтвердила корреспонденту Sibnovosti.ru в телефонном разговоре.

В ФК "Енисей" факт переговоров подтвердили:

«Действительно встреча с Екатериной Костюниной у нас была. Мы очень рады и ценим, что такие интересные, креативные, молодые и красивые люди, как Катя, профессионально проявившая себя еще и как футбольный арбитр, хотят работать в ФК «Енисей» и развивать женский футбол. На сегодняшний день мы рассматриваем различные варианты приглашения в клуб самых разных специалистов: очаровательная Екатерина также в этом шорт-листе - рассказали Sibnovosti.ru в футбольном клубе.

Самая красивая арбитр российского футбола претендует на должность руководителя ЖФК «Енисей»

Отметим, что Екатерина Костюнина, помимо работы футбольным судьей, известна в социальных сетях своими откровенными и «горячими» фотосессиями, а также общению с поп-звездами. Так, в середине января она провела вечер в компании Моргенштерна, Филиппа Киркорова на вечеринке в дубайском ресторане Нусрета Гекче.

Самая красивая арбитр российского футбола претендует на должность руководителя ЖФК «Енисей»
Самая красивая арбитр российского футбола претендует на должность руководителя ЖФК «Енисей»
Самая красивая арбитр российского футбола претендует на должность руководителя ЖФК «Енисей»
Самая красивая арбитр российского футбола претендует на должность руководителя ЖФК «Енисей»
Самая красивая арбитр российского футбола претендует на должность руководителя ЖФК «Енисей»
Самая красивая арбитр российского футбола претендует на должность руководителя ЖФК «Енисей»

Фото: личная страница Екатерины Костюниной во "ВКонтакте"

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Сокол» потерял надежду на выход в плей-офф Кубка Петрова

«Сокол» потерял надежду на выход в плей-офф Кубка Петрова

8 Февраля 2021 г.
Набрать нужное количество очков уже не удастся

Хоккейный «Енисей» потерпел поражение в Хабаровске

8 Февраля 2021 г.
Красноярцы проиграли, уступив один мяч
Новости Красноярска: 5 из 15: игроки красноярских регбийных клубов в стартовом составе на матч с Грузией

5 из 15: игроки красноярских регбийных клубов в стартовом составе на матч с Грузией

7 Февраля 2021 г.
Сегодня состоится игра в рамках чемпионата Европы
Новости Красноярска: Чемпионат мира по борьбе 2022 года перенесли из Красноярска в Белград

Чемпионат мира по борьбе 2022 года перенесли из Красноярска в Белград

6 Февраля 2021 г.
Но остается шанс на проведение в городе турнира в 2023 году
Новости Красноярска: Сергей Ломанов стал главным ветераном «Енисея»

Сергей Ломанов стал главным ветераном «Енисея»

5 Февраля 2021 г.
Никто не сыграл больше за красноярский коллектив

Хоккейный «Енисей» на выезде переиграл «Байкал-Энергию»

5 Февраля 2021 г.
Игра была напряженной
Новости компаний
02/02
En+ Group будет обучать оперативный персонал ГЭС на цифровых тренажерах
29/01
Сбер выступил банком-эквайером в оплате проезда через обновлённое мобильное приложение
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Авиакомпания «КрасАвиа» открывает перевозки на современных самолетах ATR 72

Авиакомпания «КрасАвиа» открывает перевозки на современных самолетах ATR 72

8 Февраля 2021 г.
Они будут летать в Новокузнецк и Барнаул
Новости Красноярска: В Красноярске до конца февраля ограничен проезд на улице Елены Стасовой

В Красноярске до конца февраля ограничен проезд на улице Елены Стасовой

8 Февраля 2021 г.
Перекрытия связаны со строительством водопровода
Новости Красноярска: 90 лет работы на благо региона

90 лет работы на благо региона

8 Февраля 2021 г.
Енисейскому речному пароходству исполнилось 90 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru