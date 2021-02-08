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«Сокол» потерял надежду на выход в плей-офф Кубка Петрова

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Красноярск
11:00 8 Февраля 2021
хоккей, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, спорт, сокол
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцы не увидят хоккейный «Сокол» в плей-офф Кубка Петрова. У команды не осталось шансов набрать нужное количество очков, чтобы попасть в топ-16 команд регулярного чемпионата ВХЛ текущего сезона. Впереди у «Сокола» только две игры - выездной матч против новокузнецкого «Металлурга» и домашнее Восточно-Сибирское дерби против ангарского «Ермака».

«Без всяких сомнений, это разочаровывающий результат для всех нас. Само собой, по окончании сезона будет проведена аналитическая работа по выявлению причин, которые не позволили нашей команде продолжить борьбу за Кубок Петрова на стадии плей-офф. Давайте поддержим команду в оставшихся матчах и поможем парням занять максимально высокое место по итогам регулярного чемпионата», - обратились к болельщикам в пресс-службе красноярской команды.

Руководство клуба ждет болельщиков на матч с «Ермаком», который состоится в «Платинум Арене» 16 февраля в 19:00. Билеты на игру уже в продаже.

 

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