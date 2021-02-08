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Хоккейный «Енисей» потерпел поражение в Хабаровске

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Красноярск
10:00 8 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккейный «Енисей» возвращается из Хабаровска с неудачей. Красноярцы проиграли «СКА-Нефтянику» с минимальным разрывом. Первые двадцать минут матча прошли всухую, а затем хабаровчане открыли счет. Через несколько минут ситуацию выровнял Сергей Ломанов, а Алмаз Миргазов вывел команду вперед. Однако еще в первом тайме «СКА-Нефтяник» сравнял счет – отыгрался Туомас Мяаття. В итоге на перерыв команды ушли при счете 2:2.

Во втором тайме Алексей Торгонский вывел «СКА-Нефтяник» вперед, но «Енисей» снова отыгрался – гол на счету Адама Гилльяма. Практически молниеносно отреагировал воспитанник красноярцев, а ныне игрок «СКА-Нефтяника» Артем Бондаренко. Этот гол стал победным. Итог встречи 4:3 в пользу хозяев льда.

Стоит отметить, что раздевалку «СКА-Нефтяника» после матча посетил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Доставили адреналина, обыграли принципиального соперника, вы доказали, что самые лучшие», - сказал руководитель региона

После этого поражения «Енисей» сохранил вторую строчку в турнирной таблице национального чемпионата. После 20 проведенных встреч в активе красноярцев 54 набранных очка, следом расположились хабаровчане. Лидирует в Чемпионате России московское «Динамо», с которым «Енисею» предстоит встретиться в ближайшую субботу, 13 февраля.

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