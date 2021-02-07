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5 из 15: игроки красноярских регбийных клубов в стартовом составе на матч с Грузией

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Красноярск
14:08 7 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс определился со стартовым составом на заключительный поединок чемпионата Европы 2020 года. Сегодня в Тбилиси состоится игра сборных Грузии и России.

Красноярские профессиональные клубы в стартовом составе национальной сборной будут представлены 5 игроками. От «Енисей-СТМ» с первых минут матч начнут перволинеец Шамиль Магомедов, скрам-хав Константин Узунов и флай-хав Рамиль Гайсин. От левобережной дружины «Красный Яр» в старте выйдут перволинеец Кирилл Готовцев и игрок второй линии Богдан Федотко. Кроме того, от «тяжелой машины» на скамейке запасных останутся игрок первой линии Станислав Сельский, второлинеец Евгений Елгин и фулбек Александр Будыченко.  

Игрок «Красного Яра» Александр Ильин и представители «Енисей-СТМ» Степан Серяков и Александр Белослудцев в заявку не попали.

Начало встречи запланировано на 18:00 по красноярскому времени. Прямая трансляция пройдет на телеканале «Матч! Игра» и на официальных ресурсах федерации регби России.

В независимости от исхода сегодняшней встречи на стадионе имени Михаила Месхи сборная России сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата Европы, это стало известно после неявки сборной Бельгии на матч с Румынией.  

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