Чемпионат мира по борьбе 2022 года перенесли из Красноярска в Белград

Чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года перенесен из Красноярска в Белград. Решение об этом принял Объединенный мир борьбы (UWW).

Причиной переноса стало решение Спортивного арбитражного суда по делу о допинге в России. Как писали Sibnovosti.ru, ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) исключила Красноярск из числа претендентов на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году.

«Белград заменит ранее утвержденный город Красноярск в качестве места проведения чемпионата мира 2022 года. В 2023 году место проведения чемпионата мира будет передано России, а город будет окончательно определен в ближайшие месяцы», - говорится в пресс-релизе UWW.

10-15 марта в Улан-Удэ состоится предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе.

Фото: сайт Объединенного мира борьбы