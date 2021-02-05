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Сергей Ломанов стал главным ветераном «Енисея»

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Красноярск
11:52 5 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Капитан хоккейного «Енисея» Сергей Ломанов накануне провел 545 матч за красноярскую команду и стал рекордсменом клуба по этому показателю.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд в 544 игры принадлежал другой легенде клуба – Юрию Першину, который в 2004 году закончил игровую карьеру в возрасте 45 лет.  

Кроме того, в текущем сезоне Сергей Ломанов забил свой 1 000-й гол за «Енисей».

Он является 10-кратным чемпионом мира и 7-кратным победителем национального чемпионата, а также самым результативным игроком в истории хоккея с мячом.

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