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Хоккейный «Енисей» на выезде переиграл «Байкал-Энергию»

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Красноярск
10:55 5 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккейный «Енисей» на выезде вырвал победу у иркутской «Байкал-Энергии». Игра была напряженной, а в первом тайме очевидное преимущество было на стороне хозяев. Иркутяне активно атаковали и демонстрировали высокий тем игры. На перерыв команды ушли при счете 5:3 в пользу иркутской команды.

«Во втором тайме была только одна интрига – кто забьет следующий гол. Если его забьет «Байкал-Энергия» то, скорее всего этот гол и будет решающим. Ну а если «Енисей» сократит разрыв в счете? К чести наших игроков, они не только забили первый мяч во второй половине игры, но и довольно быстро сравняли счет», - рассказали о ходе игры в пресс-службе «Енисея».

На 53-й минуте матча красноярцам удалось сравнять счет: на табло уже горело 5:5. После этого «Енисей» уже не сдавал темп и отправлял мячи в ворота соперника один за другим.

На 73-й минуте счет стал 5:8 в пользу красноярцев, но затем иркутяне сумели сократить разрыв, забив один мяч. Однако «Енисей» все-таки поставил финальную точку – итоговый счет игры 6:9.

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