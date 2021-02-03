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«Сокол» сегодня сыграет на выезде

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Красноярск
10:00 3 Февраля 2021
хоккей, красноярск, спорт, в красноярском крае, в красноярске, сокол
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккейный «Сокол» в среду, 3 февраля, сыграет на выезде. У «крылатых» состоится игра с воронежским «Бураном». Прямая трансляция начнется в 23:00 по красноярскому времени в YouTube-канале ВХЛ.

«Продолжаем выездную серию матчем в Воронеже. Поддержим команду онлайн и поможем нашим парням прервать затянувшуюся череду поражений», - обратились к болельщикам в пресс-службе красноярского клуба.

Отметим, что этот сезон для «Сокола» не задался. Команда с большой долей вероятности рискует не попасть в плей-офф впервые за пять лет. Первый матч текущей выездной серии для «Сокола» завершился поражением в Ростове со счетом 4:2. Неудачной для красноярцев была и домашняя серия игр.

Фото: пресс-служба ХК «Сокол»

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