«Сокол» сегодня сыграет на выезде

Хоккейный «Сокол» в среду, 3 февраля, сыграет на выезде. У «крылатых» состоится игра с воронежским «Бураном». Прямая трансляция начнется в 23:00 по красноярскому времени в YouTube-канале ВХЛ.

«Продолжаем выездную серию матчем в Воронеже. Поддержим команду онлайн и поможем нашим парням прервать затянувшуюся череду поражений», - обратились к болельщикам в пресс-службе красноярского клуба.

Отметим, что этот сезон для «Сокола» не задался. Команда с большой долей вероятности рискует не попасть в плей-офф впервые за пять лет. Первый матч текущей выездной серии для «Сокола» завершился поражением в Ростове со счетом 4:2. Неудачной для красноярцев была и домашняя серия игр.

Фото: пресс-служба ХК «Сокол»