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«Сокол» практически потерял шансы на плей-офф

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Красноярск
12:28 2 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский «Сокол» потерпел очередное поражение. Так, накануне они встречались в Ростове с одноименным коллективом. Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев ледовой площадки.

У красноярцев заброшенными шайбами отметились защитник Никита Александров и форвард Алексей Князев.

После этого поражения «крылатые» спустились на 19-ю строчку в таблице ВХЛ, они смогли набрать лишь 43 очка в 46 играх. Таким образом, шансы на попадание плей-офф Кубка Петрова остаются, но они исключительно теоретические.

Отметим, последний раз «Сокол» не попадал в плей-офф в сезоне 2015 – 2016 годов.

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