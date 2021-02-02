«Сокол» практически потерял шансы на плей-офф

Красноярский «Сокол» потерпел очередное поражение. Так, накануне они встречались в Ростове с одноименным коллективом. Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев ледовой площадки.

У красноярцев заброшенными шайбами отметились защитник Никита Александров и форвард Алексей Князев.

После этого поражения «крылатые» спустились на 19-ю строчку в таблице ВХЛ, они смогли набрать лишь 43 очка в 46 играх. Таким образом, шансы на попадание плей-офф Кубка Петрова остаются, но они исключительно теоретические.

Отметим, последний раз «Сокол» не попадал в плей-офф в сезоне 2015 – 2016 годов.