В Красноярске открыт набор волонтеров на Всероссийскую зимнюю спартакиаду

Краевое Агентство молодежной политики объявило набор волонтеров на Всероссийскую зимнюю спартакиаду инвалидов. Турнир, в котором примут участие более 700 спортсменов из 38 регионов, состоится с 1 по 7 марта. Предусмотрено торжественное открытие соревнований во дворце спорта Ивана Ярыгина. Закрытие спартакиады состоится 7 марта в Конгресс-холле СФУ. Основными соревновательными площадками станут спорткомплекс «Радуга», «Бобровый лог» и керлинг-арена «Красноярск». Запланированы соревнования по лыжным гонкам, горным лыжам, сноуборду и керлингу.

В краевом правительстве сообщили, что у всех участников есть инвалидность - проблемы с опорно-двигательным аппаратом, нарушения зрения, слуха или интеллектуальные нарушения.