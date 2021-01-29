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В Красноярске открыт набор волонтеров на Всероссийскую зимнюю спартакиаду

Главная Спорт
Красноярск
10:58 29 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Краевое Агентство молодежной политики объявило набор волонтеров на Всероссийскую зимнюю спартакиаду инвалидов. Турнир, в котором примут участие более 700 спортсменов из 38 регионов, состоится с 1 по 7 марта. Предусмотрено торжественное открытие соревнований во дворце спорта Ивана Ярыгина. Закрытие спартакиады состоится 7 марта в Конгресс-холле СФУ. Основными соревновательными площадками станут спорткомплекс «Радуга», «Бобровый лог» и керлинг-арена «Красноярск». Запланированы соревнования по лыжным гонкам, горным лыжам, сноуборду и керлингу.

В краевом правительстве сообщили, что у всех участников есть инвалидность - проблемы с опорно-двигательным аппаратом, нарушения зрения, слуха или интеллектуальные нарушения.

«Волонтеры участвуют в координировании и сопровождении команд и участников на соревнованиях, проведении аккредитации и встреч с официальными и почетными гостями, помогают секретариату и журналистам, встречают гостей и участников спартакиады в местах прибытия, участвуют в награждении спортсменов», - пояснили задачи добровольцев в пресс-службе правительства.
Оставить заявку на участие в качестве волонтера можно на сайте dobro.ru до 7 февраля.

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