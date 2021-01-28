28 января
Красноярск
погода -17 °C
75.04
 
€ 91.22
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Иностранная пресса высоко оценила заявку России на проведение Кубка мира по регби-2027

Главная Спорт
Красноярск
16:30 28 Января 2021
кубок, чемпионат мира, в красноярске, регби, спорт, в красноярском крае, красноярск, заявка
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На англоязычном портале rugbypass.com вышел большой аналитический материал, посвященный заявке России на проведение Кубка мира по регби. Как известно, это главный турнир в игре с овальным мячом и проводится раз в 4 года.

Журналист Дэнис Фрэнк в своем материале «Почему Путин поддержал Кубок мира-2027 в России» рассуждает о перспективах российской заявки и высоко оценивает шансы на получение турнира. Несмотря на то, что главным фаворитом на проведение турнира является Австралия, по мнению журналиста, регби в России набирает все большую популярность. Кроме того, делается акцент на тех фактах, что российскую сборную и ряд отечественных клубов возглавляют зарубежные специалисты из регбийных стран. Также в клубы охотно едут известные иностранные игроки.

Эксперт не обошел стороной Красноярск, напомнив, что краевой центр является столицей отечественного регби и представлен двумя клубами в национальном чемпионате, которые являются ведущими. «Енисей-СТМ» и вовсе называется постоянным участником европейского Кубка Вызова.

Отметим, решение о стране-хозяйке главного регбийного турнира четырехлетия будет озвучено в мае будущего года.     

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Трансляции первенства России по фигурному катанию в Красноярске покажет сайт Первого канала

Трансляции первенства России по фигурному катанию в Красноярске покажет сайт Первого канала

28 Января 2021 г.
Турнир пройдет с 3 по 5 февраля
Новости Красноярска: Проиграл в Красноярске – переехал во Флоренцию: Александр Кокорин официально стал игроком «Фиорентины»

Проиграл в Красноярске – переехал во Флоренцию: Александр Кокорин официально стал игроком «Фиорентины»

27 Января 2021 г.
Скандально известный футболист подписал контракт с «фиалками»

Хоккеисты «Енисея» разгромили сыктывкарский «Строитель»

27 Января 2021 г.
Красноярцы были сильнее по всем статьям
Новости Красноярска: В Красноярске создан Центр ледовых видов спорта для тренировок одаренных детей

В Красноярске создан Центр ледовых видов спорта для тренировок одаренных детей

27 Января 2021 г.
Их будут тренировать именитые спортсмены
Новости Красноярска: В Красноярске открыта регистрация на гонку «Лыжня России – 2021»

В Красноярске открыта регистрация на гонку «Лыжня России – 2021»

27 Января 2021 г.
Соревнования состоятся 13 февраля в многофункциональном комплексе «Радуга»
Новости Красноярска: В краевой столице пройдет этап национального чемпионата по дрифту

В краевой столице пройдет этап национального чемпионата по дрифту

27 Января 2021 г.
Соревнования пройдут в два дня
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Магия чисел: «Семерке» в 22 года 22-я кнопка

Магия чисел: «Семерке» в 22 года 22-я кнопка

28 Января 2021 г.
У всех кабельных операторов
Новости Красноярска: Красноярску показали «Реквием» Джузеппе Верди

Красноярску показали «Реквием» Джузеппе Верди

28 Января 2021 г.
«Реквием» Джузеппе Верди на русском языке состоялся в Красноярском государственном театре оперы и ба...
Новости Красноярска: СГК смонтирует еще 4 электрофильтра на ТЭЦ-1 и заместит 19 котельных в Красноярске в 2021 году

СГК смонтирует еще 4 электрофильтра на ТЭЦ-1 и заместит 19 котельных в Красноярске в 2021 году

28 Января 2021 г.
О планах компании рассказал Александр Шлегель
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru