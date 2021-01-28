Иностранная пресса высоко оценила заявку России на проведение Кубка мира по регби-2027

На англоязычном портале rugbypass.com вышел большой аналитический материал, посвященный заявке России на проведение Кубка мира по регби. Как известно, это главный турнир в игре с овальным мячом и проводится раз в 4 года.

Журналист Дэнис Фрэнк в своем материале «Почему Путин поддержал Кубок мира-2027 в России» рассуждает о перспективах российской заявки и высоко оценивает шансы на получение турнира. Несмотря на то, что главным фаворитом на проведение турнира является Австралия, по мнению журналиста, регби в России набирает все большую популярность. Кроме того, делается акцент на тех фактах, что российскую сборную и ряд отечественных клубов возглавляют зарубежные специалисты из регбийных стран. Также в клубы охотно едут известные иностранные игроки.

Эксперт не обошел стороной Красноярск, напомнив, что краевой центр является столицей отечественного регби и представлен двумя клубами в национальном чемпионате, которые являются ведущими. «Енисей-СТМ» и вовсе называется постоянным участником европейского Кубка Вызова.

Отметим, решение о стране-хозяйке главного регбийного турнира четырехлетия будет озвучено в мае будущего года.