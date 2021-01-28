Трансляции первенства России по фигурному катанию в Красноярске покажет сайт Первого канала

На сайте Первого канала будут транслировать выступления фигуристов с первенства России среди юниоров, которое состоится в Красноярске с 3 по 5 февраля. В краевом правительстве сообщили, что 3 февраля спортсмены-одиночники покажут короткую программу, а танцевальные дуэты представят ритм-танец.

4 февраля состоится произвольная программа среди женщин, а также короткая программа пар.

На финальный день соревнований, 5 февраля, запланированы выступления участников в танцах на льду - произвольный танец, а также произвольная программа в исполнении пар.

Организаторы сообщили, что на первенство России по фигурному катанию в Красноярск приедут 90 спортсменов. На турнире разыграют четыре комплекта наград. Соревнования пройдут в ледовом дворце «Кристалл арена».

Фото: Крайспорт