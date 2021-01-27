Проиграл в Красноярске – переехал во Флоренцию: Александр Кокорин официально стал игроком «Фиорентины»

Экс-форвард «Спартака», «Зенита» и «Динамо» официально стал игроком итальянского клуба «Фиорентина» из Флоренции. Накануне он прошел медицинский осмотр и подписал трудовое соглашение с новым клубом.

Напомним, в «Спартак» скандально известный футболист перешел летом 2020 года на правах свободного агента. Провел 10 матчей во всех турнирах и смог дважды отметиться забитыми мячами – оба раза с пенальти, а также отдал две голевые передачи.

Кроме того, он играл в Красноярске с «Енисеем» во встрече Кубка России в октябре прошлого года. Он провел на поле 73 минуты, ничем примечательным болельщикам не запомнился и был заменен на Даниила Петрунина. Тогда встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу красноярской команды.

Отметим, в составе «Фиорентины» он будет выступать под 91 номером.

Фото: официальный клуб итальянского клуба