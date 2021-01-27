Хоккеисты «Енисея» разгромили сыктывкарский «Строитель»

Игроки красноярского «Енисея» встретились с командой «Строитель» из Сыктывкара. Игра прошла накануне на правобережном стадионе «Енисей» и завершилась со счетом 14:1 в пользу красноярцев.

Стоит отметить, что на игре присутствовало 1 300 болельщиков, а второй тайм «Енисей» выиграл с неприличным счетом 11:0. Кроме того, в итоговом протоколе забитыми мячами и голевыми передачами отметились 12 подопечных Михаила Пашкина, включая голеадоров Сергея Ломанова и Алмаза Миргазова. На счету лидеров атак по 2 забитых гола.

Красноярцы занимают текущее второе место в турнирной таблице национального чемпионата, уступая московским «динамовцам» 4 очка, но имея одну игру в запасе. Следующий матч «Енисей» проведет на выезде, 4 февраля красноярцы скрестят клюшки с иркутской «Байкал-Энергией».