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В краевой столице пройдет этап национального чемпионата по дрифту

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Красноярск
10:35 27 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В ближайшую пятницу и субботу в Красноярске пройдет III этап зимнего чемпионата России по дрифту.

Соревнования под названием Winter Drift Battle пройдут на территории Емельяновского района, на гоночной трассе «Красное Кольцо».

Вход на соревнования свободный, кроме того организаторы будут транслировать заезды на YouTube-канале гоночной трассы, а также на официальных страницах в Instagram и во "ВКонтакте".

Всем желающим посетить мероприятие необходимо быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: vk.com/rring

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