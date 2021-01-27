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В Красноярске создан Центр ледовых видов спорта для тренировок одаренных детей

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Красноярск
11:45 27 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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На базе спорткомплекса «Кристалл Арена» в Красноярске начал работу Центр ледовых видов спорта. Это современная площадка, где смогут тренироваться талантливые дети. Для продуктивных занятий есть современное оборудование, а заниматься с воспитанниками будут именитые спортсмены, в том числе приезжие. Сейчас на льду с детьми работает мастер спорта международного класса по фигурному катанию Юрий Бурейко. Он тренирует воспитанников красноярской спортивной школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта. В краевом правительстве не исключают, что скоро возможность заниматься в Центре ледовых видов спорта получат и дети из городов и районов края, а также из городов Сибири.

«Федерация фигурного катания России разработала большую программу по развитию спорта в Красноярском крае, и я надеюсь, что буду чаще приезжать в этот великолепный ледовый Дворец. Комплекс «Кристалл Арена» построен по высшим мировым стандартам. Здесь есть все условия для работы, и моя задача – вывести красноярских детей и тренеров на более высокий уровень», – цитирует пресс-служба краевого правительства Юрия Бурейко.

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