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В Красноярске открыта регистрация на гонку «Лыжня России – 2021»

Главная Спорт
Красноярск
11:20 27 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Организаторы лыжной гонки «Лыжня России – 2021» открыли прием заявок на участие в соревнованиях. Выйти на дистанцию в 10 километров смогут только 300 человек.

Зарегистрироваться можно на сайте https://krasmarafon.ru/Ski или в магазине «Triatleta» на пр. Мира, 7/г. Забег назначен на 13 февраля. Он состоится на территории многофункционального спортивного комплекса «Радуга».

«Принять участие в последующих стартах смогут все желающие, в том числе и дети. Для любителей лыжного спорта предусмотрены дистанции в 1,5 км и 3 км, для самых маленьких лыжников – 500 м. Регистрация на данные старты не нужна», - отметили в пресс-службе краевого правительства.

Организаторы отметили, что лыжная гонка этого года посвящена медикам, которые лечат больных коронавирусом. Участникам предлагают взять на забег плакаты и флаги с пожеланиями для докторов.

Добавим, что в этом году к акции «Лыжня России» присоединились более 50 городов и районов Красноярского края. Для победителей гонки предусмотрены денежные призы.

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