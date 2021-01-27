27 января
Красноярск
погода -31 °C
75.64
 
€ 91.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Директор ФК «Енисей» Алексей Ивахов продлил контракт с клубом еще на год

Главная Спорт
Красноярск
08:30 27 Января 2021
футбол, суд, контракт, директор, енисей, штрафы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

Как сообщает источник, близкий к учредителям клуба, прежний контракт у Ивахова истек в декабре прошлого года. Затем договор был продлен всего на один месяц, а сейчас, как подтвердил в беседе с корреспондентом Sibnovosti.ru сам Ивахов, контракт подписан уже на полноценный год.

Напомним, Алексей Ивахов был назначен на пост директора ФК «Енисей» в ноябре 2019 года. За время его работы клуб проиграл 21 дело в Палате по разрешению споров РФС и на некоторый период на «Енисей» были наложены санкции в части запрета на регистрацию новых футболистов. При этом расходы на клуб выросли до 400 млн руб.

ФК «Енисей» финансируется из краевого бюджета, в 2019 году размер краевой субсидии составлял чуть более 250 млн руб. Ранее, депутат Законодательного собрания Красноярского края, председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова выражала негодование подобному увеличению трат в целом на профессиональный спорт.

«Мы сказали правительству, чтобы разобрались. Такой ситуации в Красноярском крае не было. Мы работали над тем, чтобы привлекать инвесторов и спонсоров, таким образом, снижая объем финансирования из краевого бюджета. Было финансирование 1,4 млрд рублей, сейчас 1,6 млрд рублей – нас это тоже, мягко говоря, немного напрягает. Давно уже всех напрягает. Нужно принимать решение, какие виды спорта мы точно развиваем, что мы хотим получить. Клубы все время держать в подвешенном состоянии несправедливо», - заявила тогда Магомедова.

Комментировать Sibnovosti.ru продление контракта Ивахова Магомедова отказалась, сославшись, что находится в отпуске. 

Спортивный юрист Антон Смирнов в своем телеграм-канале сообщил, что суммарно за прошедший год красноярский «Енисей» проиграл дела в Палате по разрешению споров РФС на сумму около 16 млн рублей.

«Когда уже клуб с бюджетом более 400 млн рублей научится считать свои деньги, пусть и бюджетные, и начнет привлекать к работе действительно профессионалов?", - написал Смирнов.

Он также добавил, что из-за непрофессионализма юристов клуба «Енисей» уже получил штрафов как минимум на 300 тысяч рублей.

«И это легко показать и доказать», - резюмировал Смирнов.

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Волейболисты «Енисея» уверенно обыграли «Югру-Самотлор»

Волейболисты «Енисея» уверенно обыграли «Югру-Самотлор»

23 Января 2021 г.
Все закончилось в трех сетах
Новости Красноярска: «Енисей» разгромил «Родину»

«Енисей» разгромил «Родину»

23 Января 2021 г.
Красноярцы были сильнее по всем статьям
Новости Красноярска: В конце 2021 года у регбийного клуба «Красный Яр» появится новый многофункциональный центр

В конце 2021 года у регбийного клуба «Красный Яр» появится новый многофункциональный центр

22 Января 2021 г.
Глава города проверил ход строительства
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» открыл продажи билетов на домашние матчи

Хоккейный «Енисей» открыл продажи билетов на домашние матчи

22 Января 2021 г.
На стадион смогут попасть 2,5 тысячи зрителей
Новости Красноярска: «Сокол» открывает продажи билетов на предстоящие домашние матчи

«Сокол» открывает продажи билетов на предстоящие домашние матчи

21 Января 2021 г.
У «крылатых» запланированы игры с «Зауральем» и «Челметом»
Новости Красноярска: В пятницу заработает каток на стадионе «Рассвет»

В пятницу заработает каток на стадионе «Рассвет»

21 Января 2021 г.
Указом губернатора снят запрет на его работу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске создан Центр ледовых видов спорта для тренировок одаренных детей

В Красноярске создан Центр ледовых видов спорта для тренировок одаренных детей

27 Января 2021 г.
Их будут тренировать именитые спортсмены
Новости Красноярска: В Красноярском крае появились современные автобусы

В Красноярском крае появились современные автобусы

27 Января 2021 г.
Междугородние направления будут обслуживать новые машины
Новости Красноярска: В Красноярске открыта регистрация на гонку «Лыжня России – 2021»

В Красноярске открыта регистрация на гонку «Лыжня России – 2021»

27 Января 2021 г.
Соревнования состоятся 13 февраля в многофункциональном комплексе «Радуга»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru