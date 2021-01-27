Директор ФК «Енисей» Алексей Ивахов продлил контракт с клубом еще на год

Как сообщает источник, близкий к учредителям клуба, прежний контракт у Ивахова истек в декабре прошлого года. Затем договор был продлен всего на один месяц, а сейчас, как подтвердил в беседе с корреспондентом Sibnovosti.ru сам Ивахов, контракт подписан уже на полноценный год.

Напомним, Алексей Ивахов был назначен на пост директора ФК «Енисей» в ноябре 2019 года. За время его работы клуб проиграл 21 дело в Палате по разрешению споров РФС и на некоторый период на «Енисей» были наложены санкции в части запрета на регистрацию новых футболистов. При этом расходы на клуб выросли до 400 млн руб.

ФК «Енисей» финансируется из краевого бюджета, в 2019 году размер краевой субсидии составлял чуть более 250 млн руб. Ранее, депутат Законодательного собрания Красноярского края, председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова выражала негодование подобному увеличению трат в целом на профессиональный спорт.

«Мы сказали правительству, чтобы разобрались. Такой ситуации в Красноярском крае не было. Мы работали над тем, чтобы привлекать инвесторов и спонсоров, таким образом, снижая объем финансирования из краевого бюджета. Было финансирование 1,4 млрд рублей, сейчас 1,6 млрд рублей – нас это тоже, мягко говоря, немного напрягает. Давно уже всех напрягает. Нужно принимать решение, какие виды спорта мы точно развиваем, что мы хотим получить. Клубы все время держать в подвешенном состоянии несправедливо», - заявила тогда Магомедова.

Комментировать Sibnovosti.ru продление контракта Ивахова Магомедова отказалась, сославшись, что находится в отпуске.

Спортивный юрист Антон Смирнов в своем телеграм-канале сообщил, что суммарно за прошедший год красноярский «Енисей» проиграл дела в Палате по разрешению споров РФС на сумму около 16 млн рублей.

«Когда уже клуб с бюджетом более 400 млн рублей научится считать свои деньги, пусть и бюджетные, и начнет привлекать к работе действительно профессионалов?", - написал Смирнов.

Он также добавил, что из-за непрофессионализма юристов клуба «Енисей» уже получил штрафов как минимум на 300 тысяч рублей.