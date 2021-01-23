Волейболисты «Енисея» уверенно обыграли «Югру-Самотлор»

Игроки мужской команды волейбольного клуба «Енисей» на домашней площадке победили команду «Югра-Самотлор» из Нижневартовска. Встреча прошла в рамках 19 тура Суперлиги Париматч чемпионата России во Дворце спорта имени И.С. Ярыгина. Счет встречи – 3:0 (25:17, 25:19, 25:22).

Самым результативным в составе красноярцев стал болгарский легионер Тодор Скримов, в активе которого 22 очка.

«Енисей» взял уверенный реванш за поражение в выездном матче, состоявшемся 24 октября. В настоящее время красноярцы находятся на 8 строчке в турнирной таблице. В ближайшее время волейболисты отправятся на выездную игру в Новосибирск, где встретится с действующим чемпионом страны - «Локомотивом».

Фото: пресс-служба ВК "Енисей"