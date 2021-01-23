«Енисей» разгромил «Родину»

Хоккеисты красноярского «Енисея» в очередном матче Суперлиги чемпионата России уверенно обыграли коллектив «Родина» из Кирова. Встреча завершилась со счетом 14:4 в пользу хозяев поля.

Стоит отметить, что для красноярцев это был первый домашний матч текущего чемпионата, который прошел в присутствии зрителей.

Благодаря этой победе «Енисей» сохранил текущую вторую строчку в турнирной таблице, после 17 игр в их активе 48 очков.

Следующий матч красноярцы проведут также в домашних стенах. В ближайший вторник, 26 января, они примут команду «Строитель» из Сыктывкара.

Фото: пресс-служба ХК "Енисей"