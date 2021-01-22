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В конце 2021 года у регбийного клуба «Красный Яр» появится новый многофункциональный центр

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Красноярск
11:57 22 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Сергей Еремин побывал на строительной площадке будущего многофункционального спорткомплекса «Красный Яр», визит был совершен в рамках выездного совещания в Железнодорожном районе.

Напомним, строительство спортивного объекта началось в августе 2020 года и проект реализовывается в рамках частно-государственного партнерства при поддержке компании «Полюс», которая является основным партнером левобережного регбийного клуба.

«Этот объект необходим в плане укрепления инфраструктуры тренировочной базы, которой пользуется не только профессиональная команда, но и юные воспитанники спортивной школы. Я благодарен нашим партнёрам – компании "Полюс" – за поддержку развития регби в Красноярске и создание в районе полноценного кластера по этому виду спорта» - прокомментировал Сергей Ерёмин.

По плану комплекс будет представлять из себя 4-х этажное здание, в котором будет гостиничный комплекс, учебные классы для теоретических занятий регбистов, а также тренажерные и восстановительные залы.

В настоящее время строители-подрядчики возводят монолитный каркас 2 и 3 этажей. Завершение строительства запланировано на последний квартал 2021 года.

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