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Сиуа Таумалоло: «Хотим сыграть два матча на первом сборе и три на втором»

Главная Спорт
Красноярск
12:16 21 Января 2021
красноярск, регби, чемпионат, тренер
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Главный тренер «Красного Яра» прилетел в Красноярск в субботу, а уже в воскресенье вместе с другими тренерами верстал планы команды вплоть до начала полуфинальных матчей в апреле. Сиау Таумалоло рассказал о новичках и планах команды yar-rugby.ru.

- Сиуа, расскажи о планах подготовки команды к весенней части сезона?

- Наш тренерский штаб провел большое собрание. У нас краткосрочные планы. Сфокусированы, настроены на полуфинал. Только об этом думаем. Планируем два сбора до возобновления чемпионата, причем в отличие от прошлых лет хотим, чтобы и на первом, и на втором сборах были тест-матчи. Два на первом сборе и три на втором.

- Места для сборов определили?

- Пока не могу конкретно сообщить, куда поедем. Пандемия, увы, вносит корректировки независимо от нашего желания. Через одну-две недели дам точную, подтвержденную информацию.

- Приехал Дилан Смит. Он в заявке на сезон, может ли молодой регбист из ЮАР рассчитывать на место в стартовом составе?

- В ближайшие три недели мы будем смотреть, оценивать его как физические, так и игровые возможности. По тому, что я видел на видео, Дилан Смит очень интересный игрок, который прекрасно видит поле, хорошо владеет ногой и не гнушается игрой в защите. Но лучше оценивать игрока вживую.

- В феврале приедет ваш сын Джейсон Таумалоло, в составе «Яра» окажется 11 легионеров, а надо на апрель оставить только восемь. Это проблема?

- Посмотрим, может быть увеличат заявку на игру до 10 легионеров. Если нет, то будет сложно, но мы будем смотреть и выбирать лучших на сегодняшний день, только такой критерий имеет место быть.

- Проблема для «Красного Яра», что до конца чемпионата нельзя заявлять новых игроков?

- Для нас, нет. Регбисты, какие были изначально, или которые присоединились к нам в ходе чемпионата, нас устраивают. Мы их специально искали на проблемные позиции, нет никакой необходимости сейчас искать новых игроков, тем более все команды в одинаковых условиях.

- «Красный Яр» плохо начал сезон. Будут ли учтены ошибки в ходе прошлогодней подготовки? Сейчас времени на раскачку нет.

- Мы работу над ошибками провели сразу после неудачного старта, и к концу регулярного чемпионата увидели результат этой работы. Сейчас можно говорить, работу над ошибками провели и другие команды. Все пытаются подготовиться к плей-офф максимально грамотно и ответственно.  В межсезонье главное не только тренироваться, но и играть, чтобы в нашем случае подвести команду в хорошей форме к полуфиналам.

- В молодёжную сборную России вызваны шестеро регбистов дубля «Красного Яра». Их перспективы появления в основе?

- Конечно, они будут тренироваться с основной командой. «Красному Яру» нужна свежая кровь, а молодым талантам толчок в развитии. Тренировки с опытными регбистами основы – это то, что надо. Я смотрел почти все матчи дубля, есть шесть-семь ребят, которые при должной работе могут скоро появиться в основном составе. Но, многое зависит от их желания.

- Кто для вас главный претендент на титул в серии плей-офф?

- Я бы не стал выделять ни одну команду. Все приблизительно равны. В полуфинале точно случайных команд не будет. Чемпионат России в этом году как никогда интересен. Отстающие клубы подтянулись к лидерам, любой может обыграть любого. До финального свистка судьи не будет понятно, кто победит. Это очень интересно для болельщиков.

- Раньше решающие матчи чемпионата играли осенью, когда уже холодно. Сейчас в мае, почти летом. Это хорошо или плохо?

- Это лучше для каждого клуба. Игрокам комфортнее и удобнее играть, когда летняя температура. Именно в такую погоду  они показывают зрелищное и красивое регби.

 

фото: yar-rugby.ru​

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