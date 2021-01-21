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«Сокол» открывает продажи билетов на предстоящие домашние матчи

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Красноярск
11:25 21 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Матчи хоккейного «Сокола» с 22 января будут проходить в присутствии болельщиков. Новым указом губернатор разрешил профессиональным клубам продавать до 50% билетов на трибуны. Утром в четверг, 21 января, в продаже появятся билеты на домашнюю игру «крылатых» с «Зауральем», запланированную на пятницу. Также красноярцы смогут поболеть на трибунах за родную команду на встрече с «Челметом» в воскресенье, 24 января. Эти билеты также поступают в продажу.

«Буквально с момента вступления указа в силу мы запустили процесс подготовки к матчам со зрителями. Однако есть важнейшие организационные и технические нюансы относительно безопасности, медицины и реализации билетов с сохранением социальной дистанции. На решение всех этих вопросов потребовалось определенное время», - так в пресс-службе «Сокола» объяснили проведение при пустых трибунах домашней игры с «Горняком», которая состоялась накануне.

Отметим, что в этой встрече «Сокол» потерпел поражение в серии буллитов. Счет матча 1:2Б (1:0; 0:1; 0:0; 0:1).

 

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