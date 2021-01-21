В пятницу заработает каток на стадионе «Рассвет»

Администрация города сообщила о возобновлении работы катка на стадионе «Рассвет» по ул. Высотная. Покататься на ледовой площадке красноярцы смогут с пятницы, 22 января. Ранее каток не работал, так как в ноябре краевые власти ввели ограничения для спортивных организаций на оказание услуг населению.

Работать каток будет со вторника по пятницу с 16:00 до 22:00, а в субботу-воскресенье с 12:00 до 22:00. Понедельник – выходной день. В мэрии предупреждают, что касса ледовой площадки будет закрываться на час раньше, чем сам каток – в 21:00. Стоимость выхода на лед 50 рублей для детей и 70 рублей для взрослых. Час аренды коньков обойдется в 100-120 рублей.

С 30 января заработает и Ледовый дворец «Рассвет». Попасть туда можно по субботам и воскресеньям с 17:45 до 19:45. Стоимость выхода на лед для детей 80 рублей и 150 рублей для взрослых. Цена часа проката коньков 100-120 рублей.

Фото: Красспорт





