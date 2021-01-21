Делегация FIVB оценила готовность Красноярска к проведению Чемпионат мира по волейболу в 2022 году

Красноярск уже сейчас готов к проведению Чемпионат мира по волейболу 2022 года. В краевой центр приехала делегация FIVB, которая оценила спортивный потенциал города. Красноярск претендует на статус одного из городов-организаторов турнира – таких в России будет 10. Главной площадкой для проведения матчей станет Дворец спорта им. Ивана Ярыгина, а тренироваться спортсмены смогут в Доме спорта им. Михаила Дворкина.

«Дворец спорта имени Ивана Ярыгина – это наш эталон, и он уже сегодня готов принять матчи чемпионата мира по волейболу. Конечно, есть мелочи, которые нужно устранить, но мы их обсудили в рабочем порядке. Волейбол очень любят в Красноярском крае, и турнир такого масштаба даст новый толчок к развитию спорта», – отметил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

В Красноярске состоятся матчи первого группового этапа первенства, которые запланированы на период с 27 по 29 августа 2022 года. Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 пройдет в России в период с 26 августа по 11 сентября.