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Хоккейный «Енисей» везет победу с первого выездного матча года

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Красноярск
11:30 18 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Первый выездной матч года завершился для хоккейного «Енисея» победой. В воскресенье красноярцы разгромили новосибирский «Сибсельмаш» со счетом 5:13. В пресс-службе красноярского клуба заявили, что это был самый результативный матч капитана Сергея Ломанова в сезоне. Он заработал восемь очков по системе гол+пас и получил звание снайпера матча. На его счету пять голов и три результативные передачи.

«Игра при болельщиках просто окрылила нашего капитана», - пишет команда в соцсетях.

Отметим, что игра с первых минут начала складываться в пользу «Енисея». Уже на 6-ой минуте встречи на табло было 0:2 в пользу красноярцев. «Енисей» показывал высокий темп и много атаковал. На перерыв команды отправились при счете 1:8. Во втором тайме новосибирцам удалось отыграть четыре мяча, однако на этом их везение закончилось, а красноярцы забросили еще пять мячей.

Следующую игру «Енисей» проведет в среду, 20 января в Первоуральске. Соперником станет «Уральский трубник».

Фото: пресс-служба ХК «Енисей»

 

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