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«Сокол» проведет первый домашний матч 2021 года

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Красноярск
09:47 18 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В понедельник, 18 января «Сокол» проведет первый домашний матч сезона. На льду «Платинум-Арены» «крылатые» встретятся с «Южным Уралом» из Орска. Эта игра будет особенно интересна тем, что в составе команды-соперника играется пять бывших игроков «Сокола». Это Станислав Заборников, Вячеслав Андрющенко, Денис Шураков, Илья Скворцов и Артем Севанькаев. Начнется матч в 19:00, однако снова при пустых трибунах. Наблюдать за игрой хоккеистов болельщики смогут по онлайн-трансляции.

«Оба коллектива сейчас продолжают борьбу за выход в плей-офф. «Сокол» идет 17-м, набрав 42 очка в 41 матче. Орчане расположились на 20-й строчке, проведя 39 игр и имея в активе 38 баллов. «Южный Урал» свой последний матч проводил в прошедшую субботу в Новокузнецке, где уступил местному "Металлургу" 0-3», - отметили в пресс-службе «Сокола».

 

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